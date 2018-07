Jerusalem (AFP) Die palästinensische Großstadt Ramallah ist wieder frei zugänglich. Die israelische Armee hob die am Montagmorgen verhängte Teiblockade des politischen und wirtschaftlichen Zentrums der Palästinensergebiete in der Nacht zum Dienstag auf. Als Grund nannte das Militär die "neue Beurteilung der Sicherheitslage". Anlass der Straßensperren rund um die Großstadt war das Schusswaffen-Attentat eines palästinensischen Sicherheitsbeamten auf drei israelische Soldaten am Sonntag.

