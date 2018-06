Düsseldorf (SID) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat besorgt auf die Nachricht der rasanten Ausbreitung des Zika-Virus auch im kommenden Olympia-Gastgeberland Brasilien reagiert. "Das ist natürlich ein Thema, das wir absolut ernst nehmen", sagte Hörmann am Rande des SpoBis in Düsseldorf: "Die Gesundheit aller Athletinnen und Athleten, aller Teammitglieder und auch derer, die vor Ort Olympia einfach nur genießen wollen, muss an erster Stelle stehen."

Deshalb werde Olympia-Arzt Bernd Wolfarth "das Thema intensiv prüfen und am Ende werden wir uns vollumfänglich auf seine Expertise verlassen, was zu tun und was zu lassen ist". Die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte wegen des Virus am Montag den globalen Notstand ausgerufen. Die brasilianische Regierung riet Schwangeren von einer Reise zu den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) ab.