Riad (AFP) Ein Gericht in Saudi-Arabien hat einen Mann zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er über den Kurznachrichtendienst Twitter zur Befreiung von wegen Terrorvorwürfen inhaftierten Gefangenen aufgerufen haben soll. Der Angeklagte soll außerdem an einer Demonstration vor dem Haus eines dieser Gefangenen teilgenommen und dabei dessen Freilassung gefordert haben, wie die saudiarabische Zeitung "Okas" am Dienstag berichtete.

