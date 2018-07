Wiesbaden (dpa) - Bei der Kita-Betreuung sind Ost und West noch immer nicht vereint. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes besuchte im Osten zum Stichtag 1. März 2015 mehr die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren eine Kita. Im Westen lag die Betreuungsquote mit 28 Prozent deutlich darunter. Eine Auswertung nach Landkreisen zeigt noch stärkere regionale Unterschiede. Die bundesweit höchste Betreuungsquote für unter Dreijährige hat der Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt mit 63,1 Prozent. Am wenigsten sind es im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern mit 13,0 Prozent.

