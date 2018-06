Bangkok (AFP) Ein britischer Tourist ist in Thailand von einem Elefanten zu Tode getrampelt worden. Das Tier habe den 36-Jährigen und dessen Tochter bei einem Ausritt am Montag auf der Insel Koh Samui plötzlich zu Boden geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Wir vermuten, dass das heiße Wetter den Elefanten wütend machte und dass er nicht an seinen Mahout (Führer) gewöhnt war."

