Kaiser-Wilhelm-Koog (dpa) - Vor der schleswig-holsteinischen Nordseeküste soll heute die Bergung von acht verendeten Pottwalen starten. Die tonnenschweren Tiere waren im Wattenmeer nur zwei Kilometer vor dem Deich in der Nähe von Friedrichskoog entdeckt worden. Die Pottwale haben sich wahrscheinlich vom Atlantik in die Nordsee verirrt, die für sie zu flach ist. Es handelt sich um neun bis zwölf Meter lange junge Bullen. Im Januar waren in der Nordsee mindestens 16 Pottwale verendet, drei davon in Schleswig-Holstein.

