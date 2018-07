Brasília (AFP) Brasilien hat Schwangeren wegen der Gefahr einer Ansteckung mit dem Zika-Virus von dem Besuch der Olympischen Spiele abgeraten. Schwangere sollten dieses Risiko nicht eingehen und nicht nach Brasilien reisen, sagte der Stabschef von Präsidentin Dilma Rousseff, Jaques Wagner, am Montag. Für alle andere bestehe keine Gefahr, betonte er. Die Olympischen Spiele werden am 5. August in Rio de Janeiro eröffnet.

