Genf (AFP) Bei den Syrien-Verhandlungen in Genf haben Vertreter der Opposition ein geplantes Treffen mit dem UN-Beauftragten Staffan de Mistura abgesagt. Es werde am Nachmittag "kein Treffen" geben, sagte eine Vertreterin des von Saudi-Arabien unterstützten Hohen Verhandlungskomitees (HNC), Farah Atassi, am Dienstag. Die Opposition habe ihre Forderungen vorgebracht, und es gebe keinen Grund, diese im Gespräch mit de Mistura zu "wiederholen". Eine UN-Sprecherin bestätigt, dass es am Dienstag "keine weiteren Treffen" geben werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.