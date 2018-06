Los Angeles (AFP) Für George Clooney ist klar: Ein tanzender Channing Tatum im Matrosenkostüm und eine tauchende Scarlett Johansson sind zwei unschlagbar gute Gründe, um sich den neuen Film der Coen-Brüder anzusehen. Dass er selbst in dem Film "Hail, Caesar!" eine tragende Rolle spielt, schien dem Hollywood-Star nach der Weltpremiere am Montag in Los Angeles nicht wichtig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.