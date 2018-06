Des Moines (dpa) - Mit großer Spannung werden heute im US-Bundesstaat Iowa die Stimmen der ersten Vorwahl im Kampf ums Weiße Haus ausgezählt. Gut neun Monate vor der Wahl des nächsten US-Präsidenten ist Iowa der erste Staat, in dem Republikaner und Demokraten ihre Spitzenkandidaten bestimmen. Die Serie von Abstimmungen in allen Bundesstaaten der USA dauert bis zum Sommer. Bei den Republikanern liegt in Umfragen der Multimilliardär Donald Trump vorn. Bei den Demokraten ist es Ex-Außenministerin Hillary Clinton.

