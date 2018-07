Kairo (AFP) Ein ägyptisches Berufungsgericht hat Todesurteile gegen 149 Angeklagte wegen der tödlichen Unruhen nach dem Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im August 2013 aufgehoben. Die Richter in Kairo ordneten am Mittwoch an, das Verfahren neu aufzurollen. Die mutmaßlichen Islamisten waren im Februar 2015 in einem Massenprozess zum Tode verurteilt worden.

