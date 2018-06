San Francisco (dpa) – Lady Gaga wird am Sonntag vor dem Super Bowl der National Football League NFL die amerikanische Nationalhymne singen. Das gaben die Liga und der übertragende Fernsehsender CBS am Dienstag (Ortszeit) in San Francisco bekannt. Den Super Bowl in Santa Clara bestreiten die Denver Broncos und die Carolina Panthers.

Das NFL-Finale gilt nicht nur für die Sportler sondern auch für die Künstler als große Bühne. Im Vorjahr verfolgten 118,5 Millionen Menschen den Super Bowl-Sieg der New England Patriots mit dem deutschen Offensive Lineman Sebastian Vollmer gegen Titelverteidiger Seattle Seahawks.

Neben Lady Gaga tritt in diesem Jahr auch Coldplay auf. Die britische Band sorgt für die Halbzeitshow.