Köln (dpa) - In den Karnevalshochburgen beginnt heute mit Weiberfastnacht der närrische Ausnahmezustand. Pünktlich um 11 Uhr 11 dürfte das Treiben seinen Lauf nehmen. Frauen übernehmen die Macht und schneiden Krawatten ab. In Düsseldorf stürmen die Möhnen das Rathaus, in Köln wird das Dreigestirn erwartet. Nach den Übergriffen in der Silvesternacht steht in diesem Jahr auch ein ernstes Thema im Fokus: Die Sicherheit. Allein Kölns Polizei will mit 2500 Beamten in den Straßen präsent sein, das sind deutlich mehr als sonst.

