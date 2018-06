Berlin (AFP) Nach dem Kabinettsbeschluss zur Einstufung von Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) an die Grünen appelliert, dem Gesetz im Bundesrat zur Mehrheit zu verhelfen. Mit der Neuregelung könnten die Verfahren für Flüchtlinge aus den drei nordafrikanischen Ländern schneller beendet werden, sagte de Maizière am Mittwoch in Berlin.

