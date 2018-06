Köln (AFP) In Köln ist die Polizei erneut mit einer Razzia gegen mögliche Rückzugsorte und Treffpunkte krimineller Banden vorgegangen. Bei der Aktion wurden am Dienstagabend Gaststätten und Wettbüros durchsucht und mehr als hundert Menschen überprüft, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Es sei eine ähnliche Zahl von Mobiltelefonen beschlagnahmt worden.

