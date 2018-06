Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die syrische Regierung für die Vertagung der Genfer Friedensgespräche verantwortlich gemacht. Die Militäroffensive der syrischen Armee bei Aleppo und die fehlende Bereitschaft, tatsächlich humanitäre Helfer in die belagerten Städten und Dörfern zu lassen, habe die Gespräche "sehr belastet", erklärte Steinmeier am Mittwoch am Rande eines Besuch ins Saudi-Arabien. Bei der Fortsetzung der Genfer Verhandlungen müssten nun "konkrete Fortschritte" erzielt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.