Straßburg (AFP) Der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, hat die geplanten Zugeständnisse an Großbritannien verteidigt. Der Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk sei "fair" für Großbritannien, aber auch für die anderen 27 EU-Staaten, sagte der Luxemburger Christdemokrat am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Ziel sei es, die Interessen der EU-Staaten innerhalb und außerhalb der Eurozone zu schützen, sagte Juncker. Er selbst und Experten der Kommission hätten an dem Vorschlag mitgewirkt.

