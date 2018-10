Berlin (AFP) Der Chef der EU-Grenzschutzagentur Frontex will für die Registrierung von Flüchtlingen womöglich auch Privatfirmen einsetzen. Griechenland wolle mehr Personal von den Mitgliedstaaten, diese seien aber selbst überfordert, sagte Fabrice Leggeri am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Da müsse gefragt werden, "ob man wirklich Grenzbeamte braucht, oder könnten andere Beamte oder andere Arbeiter in einem privaten Vertrag das machen?" Darüber müsse jetzt nachgedacht werden.

