Brüssel (AFP) Die Europäische Union hat den milliardenschweren Hilfsfonds für Flüchtlinge in der Türkei unter Dach und Fach gebracht. Die EU-Kommission verkündete am Mittwoch die Einigung auf die Details des drei Milliarden Euro umfassenden Pakets. Von dem Geld würden "syrische Flüchtlinge in der Türkei direkt profitieren", vor allem beim Zugang zu Bildung und zum Gesundheitssystem, erklärte Vize-Kommissionschef Frans Timmermans und begrüßte den Deal.

