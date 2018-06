Straßburg (AFP) Der nigerianische Präsident Muhammadu Buhari hat angesichts der instabilen Lage in Libyen vor einer "Zeitbombe" gewarnt. Die Lage im Süden Libyens sei alarmierend, sagte Buhari am Mittwoch vor dem Europaparlament in Straßburg. Diese Situation werde sich zu einer "strategischen Zeitbombe für Afrika, aber auch für Europa" entwickeln. Die internationale Gemeinschaft müsse alles daransetzen, um eine dauerhafte Lösung der politischen Krise in dem nordafrikanischen Land zu erzielen.

