Paris (AFP) Vor einer geplanten Kundgebung des französischen Ablegers der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung in der Hafenstadt Calais hat die Regierung ein umfassendes Demonstrationsverbot angekündigt. Die Präfektin der nordfranzösischen Region Pas-de-Calais solle alle Demonstrationen untersagen, die eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung darstellten, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve am Mittwoch in Paris. Das Verbot betreffe "alle Gruppen, die zu Spannungen, Spaltung und Gewalt aufrufen".

