Paris (AFP) Frankreich hat im vergangenen Jahr deutlich weniger Wein in andere EU-Staaten exportiert als 2014. Die ausgeführte Menge ging um sieben Prozent zurück, wie das französische Landwirtschaftsministerium am Mittwoch in Paris mitteilte. Zugleich zogen die Exporte in außereuropäische Länder um zwei Prozent an. Deswegen wurde aus Frankreich erstmals mehr Wein in Nicht-EU-Staaten geliefert als in EU-Länder.

