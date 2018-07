Paris (SID) - Torwart Kevin Trapp hat mit dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain einen Rekord in der Ligue 1 aufgestellt. Der souveräne Tabellenführer setzte sich am Mittwochabend mit 3:1 (1:1) gegen den FC Lorient durch und ist saisonübergreifend seit 33 Ligaspielen unbesiegt. Die letzte Niederlage in Frankreichs höchster Spielklasse datiert vom 15. März 2015 (2:3 bei Girondins Bordeaux).

Der bisherige Bestwert stand bei 32 Spielen in Folge ohne Niederlage, aufgestellt vom FC Nantes in den Jahren 1994 und 1995.