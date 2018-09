Barcelona (SID) - Fußball-Weltmeister Shkodran Mustafi steht mit dem FC Valencia nach einem Debakel vor dem Aus im spanischen Pokalwettbewerb. Bei der 0:7 (0:3)-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel beim Titelverteidiger FC Barcelona flog der deutsche Nationalverteidiger nach einer Notbremse an Weltfußballer Lionel Messi noch in der ersten Halbzeit mit Rot vom Platz (45.+2). Das Rückspiel am kommenden Mittwoch dürfte für beide Teams nur noch statistischen Wert besitzen.

In Barcelona ließen die Katalanen mit Nationaltorwart Marc-André ter Stegen im Tor keine Zweifel aufkommen. Angreifer Luis Suarez (7./12./83./88.) und Messi (29./59./74.) sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Kurz vor dem Seitenwechsel verschoss der in eine Steueraffäre verwickelte Brasilianer Neymar den von Mustafi verursachten Elfmeter.

Im zweiten Halbfinale der Copa del Rey (4. und 10. Februar) stehen sich der FC Sevilla und Celta Vigo, das im Viertelfinale überraschend Atlético Madrid ausgeschaltet hatte, gegenüber.