Manchester (SID) - Die Zahl prominenter Unterstützer von FIFA-Präsidentschaftskandidat Gianni Infantino (45) wächs täglich. Am Mittwoch sagte Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson dem UEFA-Generalsekretär, der die Nachfolge des gesperrten Joseph S. Blatter (79/Schweiz) antreten will, die Rückendeckung zu.

"Gianni Infantino besticht durch Disziplin, professionelle Arbeit und Organisationsgeschick. Er kennt den Fußball, und ich wünsche ihm jeden Erfolg in seinem Bestreben", teilte Ferguson, langjähriger Teammanager des englischen Rekordmeisters Manchester United, in einer Videobotschaft mit.

Infantino ist am 26. Februar einer von fünf Kandidaten für das Amt des FIFA-Präsidenten. In Zürich tritt der 45-jährige Schweizer gegen Scheich Salman bin Ibrahim Al Khalifa (50/Bahrain), Prinz Ali bin Al Hussein (40/Jordanien), den Franzosen Jérôme Champagne (57) und Tokyo Sexwale (62/Südafrika) an.

"Ich bin dankbar für die Unterstützung von Sir Alex, das bedeutet mir sehr viel", sagte Infantino, dessen Kandidatur unter anderem auch von der Exekutive der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und zahlreichen nationalen Verbänden befürwortet wird: "Ich nehme es voller Demut wahr, dass sie mir zutrauen, die FIFA in eine neue Ära von Glaubwürdigkeit, Respekt und Erneuerung zu führen", sagte Infantino. Bei seiner PR-Tour am Montag in London hatte sich der Eidgenosse bereits mit Größen wie Luis Figo, José Mourinho, Roberto Carlos und Fabio Capello umgeben.