Moskau (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat nach seinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für eine Intensivierung des Dialogs mit Russland geworben. "Wenn Sie sprachlos nebeneinander Politik machen, dann dienen Sie nicht dem Weltfrieden, und dann dienen Sie nicht den Menschen in diesen Ländern", sagte der CSU-Chef in Moskau. Er warb erneut für ein Ende der Wirtschaftssanktionen "in überschaubarer Zeit", betonte aber auch, dass Russland im Ukraine-Konflikt seine "Hausaufgaben" zu machen habe.

