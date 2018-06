Teheran (dpa) - Der Iran will sich nach den Worten von Außenminister Frank-Walter Steinmeier beim syrischen Präsidenten Baschar al-Assad dafür einsetzen, dass mehr humanitäre Hilfe in Syrien ermöglicht wird. Die iranische Führung habe ihm zugesichert, dass sie ihren Einfluss auf das Regime in Damaskus in den Genfer Friedensgesprächen auch nutzen werde, sagte Steinmeier nach einem Treffen mit Präsident Hassan Ruhani in Teheran. Er habe auch den Eindruck, dass Teheran auf eine Deeskalation seines Streits mit Saudi-Arabien hinwirken wolle.

