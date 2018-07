Berlin (dpa) - Angesichts der Not in Syrien und den Nachbarregionen will die Bundesregierung nach einem Zeitungsbericht dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 500 Millionen Euro mehr zusagen. Das wolle Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Londoner Geberkonferenz für Syrien und die umliegenden Regionen morgen bekanntgeben, berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf Regierungskreise. Damit würde sich die deutsche Leistung im laufenden Jahr auf 1,5 Milliarden summieren.

