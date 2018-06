Genf (dpa) - Trotz eines zähen Auftakts der Syrien-Friedensgespräche in Genf ziehen Diplomaten eine erste positive Zwischenbilanz. "Wir haben schon viel erreicht", verlautete aus diplomatischen Kreisen im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Als Erfolg wird unter anderem gewertet, dass das in Riad ansässige Hohe Verhandlungskomitee der Opposition nach Genf gereist und damit ein Gesprächsprozess in Gang gekommen ist. Allerdings redet UN-Sondervermittler Staffan de Mistura bislang nur getrennt mit den verfeindeten Konfliktparteien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.