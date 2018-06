Kiel (dpa) - Im Fall des schweren sexuellen Missbrauchs eines sieben Jahre alten Mädchens in Kiel gehen die Ermittlungen heute weiter. Die Polizei werde den mutmaßlichen Täter weiter vernehmen, sagte ein Sprecher. Außerdem sollen mögliche Zeugen befragt werden. Der Fall war gestern bekanntgeworden. Der 30 Jahre alte Mann soll das spielende Mädchen am Sonntagvormittag auf einem Schulhof angesprochen und in seine Wohnung gelockt haben. Dort soll er es missbraucht und dann freigelassen haben.

