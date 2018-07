Jerusalem (AFP) Bei einem Anschlag in Jerusalem haben drei Palästinenser zwei Grenzpolizistinnen schwer verletzt. Die drei mit Messern, Schusswaffen und Sprengstoff bewaffneten Angreifer wurden erschossen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach Angaben des israelischen Sanitätsdienstes schwebte eine der beiden verletzten Polizistinnen in Lebensgefahr.

