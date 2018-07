Frankfurt/Main (dpa) - Rund 100 Demonstranten haben am Abend in Frankfurt gegen eine Veranstaltung mit AfD-Vize Alexander Gauland protestiert. Bei einer Rangelei zwischen Polizei und Demonstranten wurde eine Frau verletzt. Gauland distanzierte sich bei der Veranstaltung von Äußerungen der Parteichefin Frauke Petry zum Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge. Sie habe die Rechtslage erklären wollen, sagte Gauland. Er gebe aber offen zu, das ihr das "nicht so gut gelungen" sei.

