Bensheim (dpa) - Wegen des Besitzes von Kinderpornos ist ein Ex-Lehrer der südhessischen Odenwaldschule zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Der 34-Jährige sei "pädophil und latent gefährlich", erklärte der Vorsitzende Richter des Amtsgerichts Bensheim. Der geständige Mann war angeklagt, in seiner Zeit an der Odenwaldschule Unmengen entsprechender Dateien auf seinem privaten Computer gehabt zu haben. Der Fall war 2014 bekanntgeworden. Er gehört nicht zu dem Missbrauchsskandal, der 2010 an die Öffentlichkeit kam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.