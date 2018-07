Moskau (AFP) In Syrien ist ein russischer Soldat von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Der "Militärberater" habe am Montag syrische Regierungssoldaten an "neuen Waffen" ausgebildet und sei dabei bei einem Beschuss "tödlich verletzt" worden, berichtete die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Mittwoch unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Für den Angriff wurde der IS verantwortlich gemacht. Wo sich der Vorfall ereigenete, wurde nicht bekanntgegeben.

