Leipzig (SID) - Das Fed-Cup-Duell der deutschen Tennis-Frauen gegen die Schweiz wird nach dem Grand-Slam-Sieg von Angelique Kerber in Melbourne bei Sat.1 übertragen. Ursprünglich hatte der TV-Sender geplant, die Partie in der Messehalle Leipzig im Spartenprogramm bei Sat.1 Gold zu zeigen. Zuletzt hatte Sat.1 das Fed-Cup-Finale 2014 in Tschechien übertragen.