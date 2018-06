Leipzig (dpa) - Angelique Kerber freut sich nach ihrem Australian- Open-Triumph schon auf die nächsten Herausforderungen, vor allem aber auf ihre zweiten Olympischen Spiele.

"Wir haben noch drei Grand Slams in diesem Jahr, wir haben Rio. Ich war noch nie in Rio, und das war immer so mein Kindheitstraum", sagte die 28-Jährige im ZDF-"Morgenmagazin". Die Sommerspiele in Brasilien werden "ein Highlight" in ihrer Karriere, erzählte die neue Nummer 2 der Tennis-Welt, die am vorigen Samstag in Melbourne ihren größten Erfolg gefeiert hatte.

Olympia ist auch für Kerber das Größte. "Ich war vor vier Jahren schon in London. Jetzt das zweite Mal dabei sein zu können, das wird etwas sehr Schönes", meinte Deutschlands neue Tennis-Königin. "Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was jetzt noch kommt in den nächsten Monaten."

An diesem Wochenende bestreitet Kerber mit den deutschen Tennis-Damen in Leipzig das schwere Fed-Cup-Viertelfinale gegen die Schweiz. Die Stimmung vor dem Match sei "sehr gut", versicherte die Norddeutsche. "Wir haben eine gute Mannschaft, und das wird sich jetzt auch am Wochenende, denke ich, zeigen." Das Ziel sei "natürlich, das Match am Wochenende zu gewinnen. Wir werden alles geben", versprach sie. "Ich freue mich einfach auf die Atmosphäre auf dem Platz, auf die Zuschauer, auf die Fans, die kommen werden und uns natürlich unterstützen."

