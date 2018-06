Wladiwostok (dpa) - Nach Konflikten zwischen dem Tiger Amur und dem Ziegenbock Timur in einem russischen Zoo werden die einstigen Freunde vorerst in getrennten Gehegen leben. Vor wenigen Tagen hatte Amur nach monatelangem friedlichen Zusammenleben in dem Safaripark bei der Pazifikstadt Wladiwostok seinen Mitbewohner angefallen und mit Bissen verletzt. Timur musste vom Tierarzt behandelt werden. Der Ziegenbock sei aber auf dem Weg der Besserung, zitierte die Agentur Interfax heute den Zooleiter Dmitri Mesenzew. Nach der Entlassung werde Timur in einem Gehege gegenüber von Amur untergebracht.

