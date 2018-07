New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat Nordkorea aufgefordert, auf den geplanten Start einer Langstreckenrakete zu verzichten. Es sei "wichtig" für Nordkorea, auf die Nutzung ballistischer Raketentechnik zu verzichten und sich stattdessen für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen, erklärte Bans Sprecher Farhan Haq am Mittwoch in New York. Die UN-Resolutionen, die Nordkorea ballistische Raketentests verbieten, seien "natürlich" völkerrechtlich bindend.

