Chicago (AFP) Der Mordprozess gegen den New Yorker Immobilienerben Robert Durst ist nach einem Schuldeingeständnis in einem anderen Verfahren nähergerückt. Der 71-jährige Multimillionär, der in den USA im Mittelpunkt eines bizarren Kriminalfalls steht, bekannte sich am Mittwoch in New Orleans des unerlaubten Waffenbesitzes schuldig, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Durst wartet in der Stadt im Bundesstaat Louisiana auf seine Überstellung nach Los Angeles, wo er sich wegen Mordvorwürfen vor Gericht verantworten soll.

