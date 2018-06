Köln (dpa) - In den Karnevalshochburgen beginnt heute das närrische Treiben mit Weiberfastnacht - und damit auch die Bewährungsprobe für Polizei und Ordnungskräfte. Nach den Übergriffen an Silvester haben sich die Verantwortlichen Gedanken über neue Sicherheitskonzepte gemacht, vor allem in Köln. Am bekannten Ablauf des Straßenkarnevals wird sich hingegen vorerst nicht allzu viel ändern. Pünktlich um 11.11 Uhr dürfte das bunte Treiben starten. Die Kölner Polizei will mit 2500 Beamten präsent sein, deutlich mehr als üblich.

