Wiesbaden (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) rechnet für die Karnevalszeit nicht mit einer erhöhten Gefahr von Anschlägen. Es lägen derzeit "keine Erkenntnisse über ein direkt bevorstehendes Ereignis" vor, hieß es am Donnerstag bei der Wiesbadener Bundesbehörde. Als Entwarnung wollte das BKA diesen Umstand aber keinesfalls verstanden wissen: Die Gefährdungslage in Deutschland sei unabhängig vom Karnevalsgeschehen "unverändert hoch", was die Gefahr von Anschlägen angehe.

