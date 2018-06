Berlin (AFP) Die Bundesregierung will Griechenland stärker beim Schutz der EU-Außengrenzen unterstützen. Aufgrund seiner geographischen Lage sei Griechenland besonders beansprucht und verdiene die Unterstützung Europas, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (Freitagsausgaben). Am 1. März sollen zusätzlich zwei Boote der Bundespolizei und schrittweise bis zu 100 Beamte in die Ägäis geschickt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.