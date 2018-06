Berlin (AFP) Deutschland will zur Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in den kommenden drei Jahren 2,3 Milliarden Euro bereitstellen. "Wir werden hier unseren Worten Taten folgen lassen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag am Rande der Geberkonferenz in London für die UN-Hilfen für die syrischen Flüchtlinge. Die Bundesregierung werde allein in diesem Jahr 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.