Berlin (AFP) Die Grünen wollen die Großrazzia gegen Islamisten zum Thema im Innenausschuss des Bundestags machen. Die Risikobewertungen, die zu derartigen Großeinsätzen führten, müssten der Bevölkerung "klarer und transparenter kommuniziert werden", forderte die Grünen-Innenexpertin Irene Mihalic am Donnerstag in Berlin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Bundesregierung müsse deshalb in der nächsten Sitzung des Ausschusses Bericht erstatten.

