Frankfurt/Main (AFP) Die IG Metall hat für anerkannte Flüchtlinge ein betriebliches Integrationsjahr gefordert. Neben einem Arbeitsplatz soll es dabei auch Integrations- und Sprachkurse geben, wie die Gewerkschaft am Donnerstag in Frankfurt am Main vorschlug. Finanzielle Förderung soll demnach von der Bundesagentur für Arbeit kommen, indem bereits vorhandene Programme genutzt werden. Die Gewerkschaft regte zudem ein solches Integrationsjahr auch für Langzeitarbeitslose an.

