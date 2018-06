Köln (AFP) Unmittelbar vor dem Start in den Straßenkarneval sieht sich die Polizei in Köln für die närrischen Tage gut gerüstet. Die Sicherheitskräfte seien "sehr gut vorbereitet", sagte Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Polizei habe in Köln so viele Kräfte im Einsatz "wie bisher nie zuvor".

