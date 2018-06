London (AFP) Großbritannien hat kurz vor Beginn der Syrien-Geberkonferenz in London verkündet, 1,2 Milliarden Pfund (1,6 Milliarden Euro) zusätzlich für die Flüchtlingshilfe zu geben. Die Gelder sollten bis 2020 in verschiedene Projekte in Syrien, Jordanien, dem Libanon und der Türkei fließen, erklärte Premierminister David Cameron vor der am Donnerstag beginnenden Konferenz. Zuvor hatte Großbritannien bereits 1,12 Milliarden Pfund für die Region bewilligt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.