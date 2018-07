Berlin (AFP) Die Belastung der deutsch-russischen Beziehungen wegen der angeblichen Vergewaltigung einer 13-Jährigen ist aus Sicht Moskaus offenbar überwunden. "Es scheint so, dass das Thema erledigt ist", sagte der russische Botschafter Wladimir Grinin am Donnerstag in einem Interview des Magazins "Cicero".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.