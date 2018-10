Riad (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat die militärische Eskalation durch die syrische Regierung für die Unterbrechung der Syrien-Friedensgespräche in Genf verantwortlich gemacht. Trotzdem sehe er noch Hoffnung für diese Verhandlungen, sagte Steinmeier bei einem Besuch am Donnerstag in Saudi-Arabien.

