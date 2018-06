Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat sich alarmiert über massive Menschenrechtsverletzungen auf der seit knapp zwei Jahren von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim geäußert. Vor allem die Krimtataren seien zunehmend von Gewalttaten bedroht - von Entführungen, Folter und außergerichtlichen Tötungen durch Polizeikräfte oder paramilitärische Einheiten, stellte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung fest. Die russische De-facto-Verwaltung leite in solchen Fällen keinerlei Ermittlungen und Maßnahmen zur Strafverfolgung ein.

